İsrail-Hizbullah Çatışmaları Nedeniyle Lübnan'da Onlarca Kişi Evlerini Terk Etti - Son Dakika
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İsrail-Hizbullah Çatışmaları Nedeniyle Lübnan'da Onlarca Kişi Evlerini Terk Etti

İsrail-Hizbullah Çatışmaları Nedeniyle Lübnan\'da Onlarca Kişi Evlerini Terk Etti

İsrail ile Hizbullah arasında sınırda yaşanan çatışmaların etkisiyle Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde birçok kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çatışmaların 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ettiği Lübnan sınırında, Hizbullah'ın İsrail ordusu mevzisine düzenlediği saldırıya karşılık olarak İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki köy ve kasabalara topçu ateşiyle saldırdı. Bu durum üzerine Nebatiye'ye bağlı Şeba beldesindeki onlarca kişi, eşyalarını yükleyerek güvenli bölgelere doğru hareket etti. Çatışmaların yol açtığı tahribat ise kameralara yansıdı. Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, çatışmalar sırasında 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Bu son ölümlerle birlikte İsrail ile yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287'ye yükseldi. Ayrıca çatışmalarda, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker hayatını kaybetti.

27.04.2024 19:43
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İsrail ile Hizbullah arasında sınırda yaşanan çatışmalar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde onlarca kişi evlerini terk etti.

Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında çatışmalar 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.

Son olarak, Hizbullah dün Ruveysat al-Alem bölgesi yakınlarında İsrail ordusu mevzisine saldırı düzenlediğini ve iki aracı imha ettiğini açıkladı. İsrail ordusu ise buna karşılık, Güney Lübnan'daki birçok köy ve kasabaya topçu ateşiyle saldırdı.

Bunun üzerine Nebatiye'ye bağlı Şeba beldesinde aralarında Suriyeli mültecilerin de olduğu onlarca kişi özel veya kiralık araçlara eşyalarını yükleyerek güvenli bölgelere doğru hareket etti.

Sınırda yaşanan çatışmaların bölgede meydana getirdiği tahribat kameralara yansıdı.

Hizbullah bugün yaptığı açıklamada, 2 mensubunun daha çatışmalar sırasında öldürüldüğünü duyurmuştu.

Böylelikle İsrail ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287'ye yükselmişti.

Ayrıca çatışmalarda, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail-Hizbullah Çatışmaları Nedeniyle Lübnan'da Onlarca Kişi Evlerini Terk Etti - Son Dakika

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