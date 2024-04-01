İsrail, Hizbullah Hareketi'ne ait hedeflere hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah Hareketi'ne ait 10 hedefe hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine savaş uçakları ile düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Raşaya el-Fuhar bölgesinde Hizbullah'a ait silah deposu, gözetleme mevziileri ve füze ateşleme platformunun bulunduğu hedeflere 10'a yakın hava saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yayınlanan haberde de İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinin Marcayun ilçesine bağlı Raşaya el-Fuhar ile Firdevs arasındaki bölgeye saldırı düzenlediği kaydedildi.
Hizbullah'tan ise İsrail'in saldırıları ve olası kayıplara ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda 263 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 14 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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