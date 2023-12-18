İsrail, Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, aralarında altyapı, füze rampaları ve askeri bir binanın da bulunduğu Hizbullah örgütüne ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Hizbullah'a ait olduğu bilinen bir bölgede silahlı kişilere saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Ordunun açıklamasında ayrıca, Lübnan topraklarından İsrail sınırındaki bölgelere roket atıldığının tespit edildiği ve saldırının kaynağına topçu ateşiyle karşılık verildiği bilgisi paylaşıldı.

Lübnan sınırına yakın İsrail kasabalarında daha önce uyarı sirenleri çalmıştı.

Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e ait iki Demir Kubbe platformunun topçu ateşiyle vurulduğu kaydedildi.