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İsrail, Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda altyapı, füze rampaları ve askeri bir bina da dahil olmak üzere çok sayıda hedef vuruldu. Ayrıca, Hizbullah'a ait olduğu bilinen bir bölgede silahlı kişilere saldırı düzenlendiği belirtildi. İsrail sınırındaki bölgelere roket atıldığı tespit edildi ve saldırıya topçu ateşiyle karşılık verildi.

İsrail, Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi
18.12.2023 - 19:58,  Güncelleme: 19:58
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, aralarında altyapı, füze rampaları ve askeri bir binanın da bulunduğu Hizbullah örgütüne ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Hizbullah'a ait olduğu bilinen bir bölgede silahlı kişilere saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Ordunun açıklamasında ayrıca, Lübnan topraklarından İsrail sınırındaki bölgelere roket atıldığının tespit edildiği ve saldırının kaynağına topçu ateşiyle karşılık verildiği bilgisi paylaşıldı.

Lübnan sınırına yakın İsrail kasabalarında daha önce uyarı sirenleri çalmıştı.

Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e ait iki Demir Kubbe platformunun topçu ateşiyle vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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