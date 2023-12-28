 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Hizbullah ile yaşanan gerginliğe yeni adımlar atabilir - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Hizbullah ile yaşanan gerginliğe yeni adımlar atabilir

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmaması halinde, Tel Aviv'in yeni adımlar atabileceğini belirtti. Gantz, Hizbullah'a savaş tehdidinde bulunurken, Cohen ise Lübnan'ın İsrail sınırından çekilme çağrısı yaptı.

İsrail, Hizbullah ile yaşanan gerginliğe yeni adımlar atabilir
28.12.2023 - 11:29,
Abone Ol

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmaması halinde, Tel Aviv'in yeni adımlar atabileceğini belirtti.

Gantz, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın düzenlediği saldırılara işaret ederek, İsrail'in kuzey sınırındaki durumun değişmesi gerektiğini savundu.

Hizbullah'a savaş tehdidinde bulunan Gantz, "Diplomatik çözüm için süre dolmak üzere; eğer dünya ve Lübnan hükümeti, İsrail'in kuzeyindeki sakinlere ateş açılmasını önlemek ve Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştırmak için harekete geçmezse, İsrail ordusu bunu yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Cohen ise Lübnan sınırında yaptığı incelemelerin ardından kamera karşısına geçerek, Gantz gibi Hizbullah'a savaş tehdidinde bulundu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hedef alan Cohen, "Nasrallah sıranın kendisinde olduğunu anlamalı." dedi.

Hizbullah'a Lübnan'ın İsrail sınırından çekilme çağrısı yapan Cohen, "Diplomatik seçeneği en iyi şekilde kullanmak için çalışacağız. Bu işe yaramazsa tüm seçenekler masada." diye konuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda, 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Hizbullah ile yaşanan gerginliğe yeni adımlar atabilir - Son Dakika


11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:50
Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50
Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti

Son Dakika
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:50 Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50 Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
10:45 Altının gramı 1.974 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:12:43. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Hizbullah ile yaşanan gerginliğe yeni adımlar atabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement