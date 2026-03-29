İsrail, Hizbullah'ın Ambulanslarını Hedef Aldı

29.03.2026 12:38
İsrail ordusu, Hizbullah'ın sağlık tesislerini askeri amaçla kullandığını iddia ederek tehditte bulundu.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyinde bir hastane çevresiyle sağlık merkezine saldırı düzenledikten sonra Hizbullah'ın "ambulansları" kullandığını iddia ederek, sağlık tesisleri ve ambulansları hedef alma tehdidini tekrarladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Acil ve tehlikeli uyarı" ifadelerini kullanan Adraee, Hizbullah'ın ambulansları askeri amaçlarla yoğun bir şekilde kullandığını öne sürdü."

Adraee, ambulans ve tıbbi tesislerin askeri amaçlarla kullanılmasına son verilmesini talep ederek, Hizbullah'a karşı tıbbi tesisleri ve ambulansları hedef alma tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl Hastanesi yakınına insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetmişti.

Nebatiye kentindeki Bint Cubeyl'e bağlı Deyr Keyfa beldesinde de İsrail ordusu bir sağlık merkezini hedef almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarında 51 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1189 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İstanbul, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

13:40
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı Hastaneye kaldırıldı
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı! Hastaneye kaldırıldı
13:20
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
12:29
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy’dan kritik uyarı Bir ili işaret etti
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti
12:00
KYK yurdunda mide bulandıran olay Yangın merdiveninden girip...
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
11:55
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
