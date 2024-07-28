İsrail, Hizbullah'ın Ştula'daki askeri üssüne yapılan saldırıları önlüyor

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İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahı tarafından ülkenin kuzeyindeki yaşa dışı yerleşim birimi Ştula'daki askeri üssü hedef alan füze atışlarından bazılarının önlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Hizbullah tarafından ülkenin kuzeyindeki yasa dışı yerleşim birimi Ştula'yı hedef alan saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'dan yapılan atışlardan bazılarının hava savunma sistemiyle önlendiği belirtildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Hizbullah'ın saldırısında ateşlenen füze Celile bölgesinin batısında tahliye edilmiş Ştula isimli yerleşim yerinde bir eve isabet etti, maddi hasar oluştu.

Hizbullah Hareketi ise gün içinde yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait sınır hattında yer alan 2 askeri hedefe saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Açıklamada yasa dışı yerleşim birimi Ştula ve Manara'daki binalarda konuşlanan İsrail askerlerinin güdümlü ve uygun silahlarla tam isabet alındıkları ifade edilmişti.