İsrail, Hizbullah Lideri Safiyuddin'in Ölmüş Olabileceğini İddia Etti

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KUDÜS, 5 Ekim (Xinhua) -- İsrail, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Lübnanlı Şii din adamı Haşim Safiyuddin'in Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında ölmüş olabileceğini öne sürdü.

İsrail devletine ait Kan TV Cuma günü, İsrail'in Safiyuddin'e yönelik düzenlediği bir saldırıda Perşembe günü yeraltı sığınaklarını hedef alan bombalarla Safiyuddin'in bulunduğu bir yeraltı tesisini bombaladığını duyurdu.

İsrailli yetkililere göre Safiyuddin'in saldırıdan kurtulması pek olası değil.

Öte yandan Safiyuddin'in durumu konusunda İsrail ve Hizbullah'tan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Nasrallah'ın Beyrut'a düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Nasrallah'ın 60 yaşındaki kuzeni olan Safiyuddin'in Lübnan'daki siyasi parti ve silahlı grup olan Hizbullah'ın başına geçmesi bekleniyordu.