İsrail, Hizbullah silahsızlanana dek işgali sürdürecek

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Beyrut yönetimi ile ABD arabuluculuğunda imzaladıkları çerçeve anlaşmaya ilişkin "Hizbullah silahsızlandırılana kadar" Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüreceklerine işaret etti.

Saar, ülkesini ziyaret eden Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı James Pitia Morgan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

ABD arabuluculuğunda cuma günü Lübnan'la imzaladıkları çerçeve anlaşmanın "barış arzusunun yansıması" olduğunu ileri süren Bakan Saar, "Barış, güvenlik üzerine inşa edilmelidir ve kuzey sınırımızdaki güvenlik ancak Hizbullah'ın silahsızlandırılmasıyla sağlanabilir. Bu hem İsrail'in hem de Lübnan'ın ortak çıkarıdır." ifadelerini kullandı.

İran ve Hizbullah'ın Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğini ileri süren Saar, İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalinin Hizbullah saldırıları nedeniyle sürdüğünü savundu.

Ayrıca Saar, Güney Sudan'ın 2011'de Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinden dolayı gurur duyduklarını söyleyerek, İsrail'in "gerçek dostu" ifadeleriyle nitelediği Juba yönetimi ile ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

İsrail hükümeti, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıdı

İsrail hükümeti, bugün Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddialarını oybirliğiyle "soykırım" olarak tanıma kararı aldı.

Bakan Saar, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımalarına ilişkin ayrıca yaptığı yazılı açıklamada, "Benim görüşüme göre, bugün aldığımız kararı almak Yahudiler olarak ve kesinlikle Yahudi halkının devleti olarak bizim ahlaki görevimizdir." ifadesini kullandı.

Saar, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ve bakanlara taslak karara verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Güney Sudan, İsrail'i Afrika Birliği'ne gözlemci statüsü için destekleyecek

Güney Sudan Dışişleri Bakanı ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Morgan ise konuşmasında, ülkesinin İsrail'in Afrika kıtası ile diplomatik ilişkilerini geliştirme çabalarına tam destek verdiğini söyledi.

İsrail'in Afrika Birliği'nde yeniden gözlemci statüsü alma çabalarına tam destek verdiklerini söyleyen Morgan, bu hedefin gerçekleşmesi için diğer Afrika ülkeleriyle de yapıcı temaslarını sürdüreceklerini ifade etti.

Juba ve Tel Aviv yönetimleri arasındaki stratejik iş birliğine vurgu yapan Morgan, "İsrail coğrafi olarak küçük bir ülke olabilir ancak bilgisi ve birikimi çok büyük. Biz bunu Tanrı'nın bir lütfu olarak görüyoruz." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 22 Temmuz 2021'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2002'den beri ilk kez Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak kabul edildiğini duyurmuştu.

Afrika Birliği (AfB) ise İsrail'in gözlemci ülke olarak birliğe üyeliğinin henüz kabul edilmediğini açıklamıştı.

Afrika Birliği Örgütü'nün (OAU) 2002'de yeniden yapılandırılarak AfB'ye dönüşmesinin ardından İsrail, gözlemci üyeliğini kaybetmişti.