İsrail, 'Hüda Kur'an-ı Kerim' Radyosuna Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Kur'an yayını yapan "Hüda Kur'an-ı Kerim" adlı radyonun Kalkilya kentindeki ofisine baskın düzenleyerek ekipmanlarına el koydu ve istasyonu kapattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri buldozer eşliğinde Kalkilya kentine baskın düzenledi.

Kentteki "Hüda Kur'an-ı Kerim" radyosunun ofisine baskın yapan İsrail askerleri, ofisteki ekipman ve malzemelere el koydu, radyo merkezini de kapattı.

Kapatma kararının ne kadar süreyle geçerli olacağı ve el konulan malzemelere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu tarafından radyo binasının girişine asılan yazıda, "Bu kuruluş, teröre karıştığı ve destek verdiği gerekçesiyle yasa dışı ilan edildi ve kapatıldı." iddiasına yer verildi.