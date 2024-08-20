İsrail Hükümeti Eleştirilerin Odağında

Güncel

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde esir tutulan 6 İsraillinin cesedini çıkardıklarını duyurmasının ardından eleştirilerin odağı oldu.

Cesedi Gazze'den getirilen esirlerden birinin yeğeni Shahar Mor, İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, "Hükümetin elleri kana bulandı. Amcamı daha erken kurtarabilirlerdi veya rehine anlaşmasını son gününde mahvetmeyebilirlerdi." dedi.

Mor, "Hükümetin amcamı koruması gerekiyordu, tüm fırsatları heder etti." diye konuştu.

İsrail'de yayın yapan 103 FM'e de konuşan Mor, "Netanyahu, siyaset sahnesinde kalmak için amcamın ölümüne sebep oldu." dedi.

Gazze'de esir tutulan İsraillilerin aileleri, yakınlarının Gazze'de ölümünden Netanyahu hükümetini sorumlu tuttu.

İsrailli aileler, sosyal medya platformu X'te yaptıkları açıklamada, cesedi Gazze'den getirilen Efraham Monder'e işaret ederek, "Eşiyle birlikte canlı olarak ülkesine dönmesi gerekiyordu. Esaret altındaki ölümü, kendisinin ve diğer kaçıranların hayatlarını kurtarabilecek anlaşmanın yapılmasındaki gecikmeyi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümetine hitaben aileler, "İsrail hükümeti, kaçırılanların canlı olarak geri getirilmesi, hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlenmesi ve İsrail'e umudun yeniden tesis edilmesi için arabulucuların yardımıyla bugün müzakere masasında bulunan anlaşmayı kabul etmeli." açıklamasında bulundu.

"Netanyahu bütün esirleri feda etmeyi seçti"

Gazze'den cansız bedenleri getirilen 6 İsrailli esirden Alexander Dancyg'ın oğlu Mati Dancyg, İsrail resmi televizyon kanalı KAN'a yaptığı açıklamada Netanyahu hükümetinin "hayatta kalmak için esirleri terk etmeyi seçtiğini" söyledi.

"O (Babası) ve diğer tüm İsrailli esirler geri getirilebilirdi." diyen oğul Dancyg, "Netanyahu bütün esirleri feda etmeyi seçti. Yaptıklarının bedelini çok ağır bir şekilde ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dancyg, Hamas ile İsrail arasında daha önce yapılan karşılıklı esir takası ile serbest kalan İsrailli esirlerin babasının sağlık durumunun ilk aylarda iyi olduğu yönünde kendisine bilgi vermiş olduğunu hatırlattı.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Günler geçiyor ve gittikçe daha fazla rehineyi kaybediyoruz. Derhal (esir takası) anlaşma yapılmalı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde bulduğu 6 İsrailli esirin cenazelerinin İsrail'e getirildiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, cenazesi getirilen esirlerden 2'sini "yanlışlıkla" vurmuş olabileceğini doğrulamıştı

İsrail ordusu 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 7 Ekim saldırılarında Hamas tarafından esir alınan Alexander Dancyg ve Yagev Buchshtab'ın birkaç ay önce Han Yunus'taki saldırılar sırasında "yanlışlıkla" öldürülmüş olabileceklerini doğrulamıştı.

Hamas, 10 Mart'ta söz konusu 2 esirin çatışmalarda öldüğünü duyurmuş ancak İsrail ordusu, aylar sonra İsrailli esirleri "yanlışlıkla" öldürmüş olabileceğini doğrulamıştı.

Hamas'ın marttaki açıklamasını aylarca kabul etmeyen ordu, 76 yaşındaki Dancyg ve 35 yaşındaki Buchshtab'ın öldüğüne dair yeni istihbarat bilgileri edinerek olayı doğrulamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 173 Filistinli öldü, 92 bin 857 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 693 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 635 Filistinli hayatını kaybetti.