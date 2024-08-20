İsrail Hükümeti Eleştirilerin Odağında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Hükümeti Eleştirilerin Odağında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin cesetlerini çıkardıklarını duyurmasının ardından eleştirilere maruz kaldı. Aileler, hükümeti sorumlu tutarak anlaşmanın yapılmasını talep etti.

20.08.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde esir tutulan 6 İsraillinin cesedini çıkardıklarını duyurmasının ardından eleştirilerin odağı oldu.

Cesedi Gazze'den getirilen esirlerden birinin yeğeni Shahar Mor, İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, "Hükümetin elleri kana bulandı. Amcamı daha erken kurtarabilirlerdi veya rehine anlaşmasını son gününde mahvetmeyebilirlerdi." dedi.

Mor, "Hükümetin amcamı koruması gerekiyordu, tüm fırsatları heder etti." diye konuştu.

İsrail'de yayın yapan 103 FM'e de konuşan Mor, "Netanyahu, siyaset sahnesinde kalmak için amcamın ölümüne sebep oldu." dedi.

Gazze'de esir tutulan İsraillilerin aileleri, yakınlarının Gazze'de ölümünden Netanyahu hükümetini sorumlu tuttu.

İsrailli aileler, sosyal medya platformu X'te yaptıkları açıklamada, cesedi Gazze'den getirilen Efraham Monder'e işaret ederek, "Eşiyle birlikte canlı olarak ülkesine dönmesi gerekiyordu. Esaret altındaki ölümü, kendisinin ve diğer kaçıranların hayatlarını kurtarabilecek anlaşmanın yapılmasındaki gecikmeyi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümetine hitaben aileler, "İsrail hükümeti, kaçırılanların canlı olarak geri getirilmesi, hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlenmesi ve İsrail'e umudun yeniden tesis edilmesi için arabulucuların yardımıyla bugün müzakere masasında bulunan anlaşmayı kabul etmeli." açıklamasında bulundu.

"Netanyahu bütün esirleri feda etmeyi seçti"

Gazze'den cansız bedenleri getirilen 6 İsrailli esirden Alexander Dancyg'ın oğlu Mati Dancyg, İsrail resmi televizyon kanalı KAN'a yaptığı açıklamada Netanyahu hükümetinin "hayatta kalmak için esirleri terk etmeyi seçtiğini" söyledi.

"O (Babası) ve diğer tüm İsrailli esirler geri getirilebilirdi." diyen oğul Dancyg, "Netanyahu bütün esirleri feda etmeyi seçti. Yaptıklarının bedelini çok ağır bir şekilde ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dancyg, Hamas ile İsrail arasında daha önce yapılan karşılıklı esir takası ile serbest kalan İsrailli esirlerin babasının sağlık durumunun ilk aylarda iyi olduğu yönünde kendisine bilgi vermiş olduğunu hatırlattı.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Günler geçiyor ve gittikçe daha fazla rehineyi kaybediyoruz. Derhal (esir takası) anlaşma yapılmalı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde bulduğu 6 İsrailli esirin cenazelerinin İsrail'e getirildiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, cenazesi getirilen esirlerden 2'sini "yanlışlıkla" vurmuş olabileceğini doğrulamıştı

İsrail ordusu 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 7 Ekim saldırılarında Hamas tarafından esir alınan Alexander Dancyg ve Yagev Buchshtab'ın birkaç ay önce Han Yunus'taki saldırılar sırasında "yanlışlıkla" öldürülmüş olabileceklerini doğrulamıştı.

Hamas, 10 Mart'ta söz konusu 2 esirin çatışmalarda öldüğünü duyurmuş ancak İsrail ordusu, aylar sonra İsrailli esirleri "yanlışlıkla" öldürmüş olabileceğini doğrulamıştı.

Hamas'ın marttaki açıklamasını aylarca kabul etmeyen ordu, 76 yaşındaki Dancyg ve 35 yaşındaki Buchshtab'ın öldüğüne dair yeni istihbarat bilgileri edinerek olayı doğrulamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 173 Filistinli öldü, 92 bin 857 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 693 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 635 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hükümeti Eleştirilerin Odağında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:09:19. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Hükümeti Eleştirilerin Odağında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement