İsrail Humus'a Hava Saldırısı Düzenledi İddiası

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Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline İsrail'in hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Humus iline bağlı Karyetin beldesini havadan hedef aldığını ileri sürdü.

Saldırıya ilişkin İsrail tarafından şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.