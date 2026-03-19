İsrail, Hürmüz Boğazı için ABD'ye Destek Sağlayacak - Son Dakika
İsrail, Hürmüz Boğazı için ABD'ye Destek Sağlayacak

19.03.2026 07:03
İsrail, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü için ABD ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği verecek.

TEL İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın ABD-İsrail saldırıları nedeniyle abluka uyguladığı Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sağlanması için düzenleneceği ileri sürülen operasyonda ABD ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını aktardı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tel Aviv yönetiminin değerlendirmesine göre ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmeye hazırlandığı kaydedildi.

İran'ın stratejik ticaret yolu üzerindeki ablukasını sona erdirmeyi amaçlayan ABD'nin askeri operasyon hazırlıkları kapsamında Japonya merkezli USS Tripoli ve ona bağlı Deniz Piyadeleri birliği de dahil olmak üzere bölgeye askeri yığınağını artırdığına dikkat çekilen habere göre, İsrail de saldırılara katılmaya hazırlanıyor.

İsrailli bir kaynak, saldırının birkaç hafta süreceği tahmininde bulunurken İsrail'in ilk etapta ABD güçlerine ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını söyledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılar ve İran'ın misilleme saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın bu ülkelerle bağlantılı gemilere fiilen kapalı olduğunu bildirmişti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağına yönelik açıklamaları, global piyasalara olumsuz yansımıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeleri "boğazın açılması için" desteğe çağırmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Hürmüz Boğazı için ABD'ye Destek Sağlayacak - Son Dakika

Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
ABD’li Senatör Trump’a savaşı bitirme taktiği verdi ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi
İran vanaları kapattı, Irak’a gaz sevkiyatı tamamen durdu İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu

07:10
Savaşta 20’inci gün İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
Savaşta 20'inci gün! İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
00:53
Liverpool’a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa’ya veda etti
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
00:47
Parmağı koptu Noa Lang’tan Galatasaray’a kötü haber
Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
SON DAKİKA: İsrail, Hürmüz Boğazı için ABD'ye Destek Sağlayacak - Son Dakika
