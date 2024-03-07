İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Hamas Saldırıları Hakkında Soruşturma Başlattı

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İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi sınırındaki 22 belde ve yerlerim biriminin yanı sıra 11 askeri üsse düzenlediği saldırılar hakkında soruşturma açma talimatı verdiği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin Şin-Bet yetkililerine dayandırdığı haberde, "Şin-Bet Direktörü Bar, savaşın başladığı günden bu yana ilk defa 7 Ekim olayları ve öncesiyle ilgili birimlerde soruşturma açma talimatı verdi." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturmanın ülkenin "savaş döneminde" olması nedeniyle birkaç hafta hatta ayları bulabileceğine işaret edilen haberde, operasyonel soruşturmaların Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla birlikte fiilen başladığına dikkat çekildi.

Hamas'ın bir saldırı yapabileceğine ilişkin uyarıların olduğu ve yaşananların soruşturulacağı vurgulanan haberde, saldırı öncesinde Hamas mensuplarının kullandığı sim kartlarından gelen verilerden "savaşın başladığının anlaşılmadığına" işaret edildi.

Hamas içinde istihbarat bilgisi sağlayacak herhangi bir unsurun olmadığı gerçeğine vurgu yapılan haberde, 7 Ekim'de yaşananlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Şin-Bet bir şeylerin olacağını fark etti. Şin-Bet Direktörü Bar da merkeze geldi ve saldırı oluncaya kadar orada kaldı. Gece yarısından itibaren sabah saat 05: 00'a kadar istişareler yapıldı. Şin-Bet de sabahın erken saatlerinde Gazze'ye yakın bölgeye özel bir ekip gönderdi."

Haberde, saldırıların ardından Bar'ın "yeterli uyarıları yapmakta başarısız kaldık." diyerek sorumluğu üslendiğine vurgu yapıldı.

Kanal 12 televizyonu da daha önce Hamas'ın ekim ayının başlarında geniş çaplı bir saldırı planladığına dair kesin bilgilerin Şin-Bet'e yaz aylarında ulaştığını aktarmıştı.