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İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in eski Başkanı: İç savaş ihtimali var - Son Dakika
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İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in eski Başkanı: İç savaş ihtimali var

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in eski Başkanı Ami Ayalon, İsrail'deki Gazze Şeridi'ne saldırılara ilişkin mevcut anlaşmazlığın yoğunluğunun iç savaş ihtimalini gündeme getirdiğini belirtti. Ayalon, Gazze'deki Hamas liderinin öldürülmesinin bir zafer fotoğrafı olmayacağını ve Filistinlilerin teslim olmayacağını söyledi. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının İsrail'in kurma ve savunma savaşının bir parçası olduğunu savundu ve savaşın amaç haline gelmesinin büyük bir risk olduğunu vurguladı. Ayalon, iç savaş ihtimali ve mevcut anlaşmazlığın İsrail'deki birlikteliği boşaltacağını ifade etti.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet\'in eski Başkanı: İç savaş ihtimali var
11.01.2024 - 12:35,  Güncelleme: 12:37
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İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in eski Başkanı Ami Ayalon, İsrail'deki Gazze Şeridi'ne saldırılara ilişkin mevcut anlaşmazlığın yoğunluğunun iç savaş ihtimalini gündeme getirdiğini belirterek, "Gözlerimiz genişçe açık bir şekilde, Gazze'nin kumdan tepelerindeki bataklığa doğru ilerliyoruz." dedi.

Ayalon, Haaretz gazetesine İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu savaşın zafer resmi olmayacak." diyen Ayalon, Gazze'deki Hamas liderinin öldürülmesinin bir zafer fotoğrafı olup olmayacağı sorusuna da, "Hayır, Filistinlilerin teslim olacağını düşünen biri varsa, Filistinlileri tanımıyor demektir." diye yanıtladı.

Ayalon, "İsrail'i kurma ve savunma savaşının 140 yıldır devam ettiğini" savunarak, İsrail'in 7 Ekim sonrası saldırılarının da bunun bir parçası olduğunu öne sürdü.

Savaşı amaç haline gelmesi büyük bir risk"

Eski Şin Bet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde izlediği yolu eleştirerek, şunları söyledi:

"Kabinenin (savaş sonrası) ertesi günü tartışmama kararı, savaşı diplomatik amaçları olmayan askeri bir çatışmaya dönüştürüyor. Savaşın araç değil ama amaç haline gelmesi büyük bir risktir.

Diplomatik hedef belirlenmeden savaştan çıkış stratejisi oluşturulamaz. Gözlerimiz genişçe açık bir şekilde, Gazze'nin kumdan tepelerindeki bataklığa doğru ilerliyoruz."

Ayalon, İsrail'de Gazze Şeridindeki saldırılara dair anlaşmazlığın yoğunluğunun "iç savaşa yol açabileceğini" belirterek, gerçek bir tartışma yapmaktan kaçınılması halinde İsrail'deki mevcut birlikteliğin de "içinin boş olacağını" söyledi.

Netanyahu'ya Hamas'ı tanımıyorsun denmiş

Şin Bet Başkanlarının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Hamas'ı tanımıyorsun" dediğini kaydeden Ayalon, Hamas'ı askeri olarak zayıflatmak amacıyla harekete geçmesini de talep ettiklerini söyledi.

Ayalon, "Diplomatik sürecin olmayışı, Filistinlilerin gözünde Hamas'ı ulusal özgürlük için savaşan tek (yapı) haline getiriyor. Filistinlilerin bir halk olmadığı ve eğer ekonomik refaha sahip olmalarına izin verirsek bağımsızlık hayallerinden vazgeçecekleri yanlış bir fikirdi. (Filistinliler) Bağımsızlıkları için öldürmeye ve öldürülmeye hazırlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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