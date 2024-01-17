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İsrail İHA ile Tulkerim Mülteci Kampı'na saldırdı: 4 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail İHA ile Tulkerim Mülteci Kampı'na saldırdı: 4 Filistinli öldü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, kamptaki evlere baskın düzenlerken, çevreyi kuşatarak zırhlı araçlar konuşlandırdı. İHA ile yapılan saldırı sonucunda 4 kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırıyla birlikte İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 359'a ulaştı.

İsrail İHA ile Tulkerim Mülteci Kampı\'na saldırdı: 4 Filistinli öldü
17.01.2024 - 12:59,  Güncelleme: 12:59
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, sabah saatlerinde Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kamptaki Filistinlilerin evleri askerler tarafından basılırken, kamp çevresi de kuşatıldı, bölgedeki hastane ve sağlık merkezlerinin girişlerinde ise zırhlı araçlar konuşlandı.

İsrail ordusunun, Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir noktayı ise İHA ile bombaladığı aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Tulkerim'deki saldırıda hayatını kaybedenlerle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 359'a ulaştı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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