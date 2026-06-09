İsrail İHA Saldırısı: 2 Sivil Görevli Yaralandı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Şarkiyye beldesine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda, bölgede arama kurtarma çalışması yürüten 2 sivil savunma görevlisi yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Şarkiyye beldesinde bir aracın İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındığı belirtildi.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen sivil savunma ekiplerinin yaralı bir sivile müdahale ederek kurtardığı aktarılan açıklamada, ekiplerin görevini sürdürdüğü sırada aynı bölgenin ikinci kez İHA saldırısına uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, ikinci saldırı sonucu 2 sivil savunma görevlisinin hafif şekilde yaralandığı, yaralı sivil ile birlikte hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 637 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.