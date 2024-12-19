İsrail İHA Saldırısında 4 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda insansız hava aracıyla (İHA) bir araca düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İHA saldırısına ilişkin bilgi verildi.

İsrail İHA'sının hedef aldığı araçtaki 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün işgal altındaki Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri 80 yaşında Filistinli kadın olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.