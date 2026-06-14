İsrail İHA Saldırısını Düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail İHA Saldırısını Düşürdü

14.06.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen İHA saldırısını engelledi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki askeri bölgeyi hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait olduğu değerlendirilen ve sınır hattındaki askeri noktaları hedef alan "şüpheli hava unsurlarının" ordu tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, İHA saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İsrail basını, İHA saldırısı nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan bazı yerleşimlerde uyarı sirenlerinin çaldığını aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İsrail'in kuzeyindeki Şlomi yerleşimi yakınlarında bir İHA'nın düşürüldüğü anlar yer aldı.

İsrailli aşırı sağcı bakandan Dahiye'de binaları yerle bir etme çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise İHA saldırısı sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde binaların yerle bir edilmesini istedi.

Bakan Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'de düşürülen İHA'lara ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail topraklarına giren 2 İHA'nın Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ilan ettiği Dahiye denkleminin testi olduğunu ileri süren Smotrich, "Dahiye'de bugün binaları yerle bir etmesi çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı bakan, Lübnan'dan İsrail'e atılan her roket ve İHA için sık sık Dahiye bölgesinde 10 binanın yıkılması çağrısı yapıyor.

Savunma Bakanı Yisrael Katz da "Dahiye'nin kaderi, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerin kaderiyle aynıdır." ifadelerini kullanarak, söz konusu yerleşimlere saldırı halinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrailarasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İHA Saldırısını Düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi
Yemen’in “Örümcek Adam“ı volkan kraterinde can verdi Yemen'in "Örümcek Adam"ı volkan kraterinde can verdi
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

10:55
Hakkari’de kayınpederinin evini basan uzman çavuş, 4 kişiyi öldürdü
Hakkari'de kayınpederinin evini basan uzman çavuş, 4 kişiyi öldürdü
09:53
Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin delikanlı oldu İşte son hali
Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali
09:39
Montella’dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
09:27
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca “Çalsaydınız açardım“ dedi
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca "Çalsaydınız açardım" dedi
09:22
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran’a milyarlarca dolar ödedi
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 11:00:33. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail İHA Saldırısını Düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.