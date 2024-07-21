İsrail İHA'sı Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail İHA'sı Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentinde Filistinlilerin bulunduğu bir noktayı hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi ise İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir apartmanı hedef alması sonucu çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

21.07.2024 16:51
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İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentinde Filistinlilerin bulunduğu bir noktayı hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ketinde bulunan Nasır Hastanesinden AA'ya yapılan açıklamada, Refah'ta düzenlenen İHA saldırısında yaşamını yitiren 3 Filistinlinin hastaneye getirildiği belirtildi.

Öte yandan, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir apartmanı hedef alması sonucu çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları hala tahliye etmeye çalıştıkları ifade edilen açıklamada, rakamlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail İHA'sı Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail İHA'sı Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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