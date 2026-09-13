İsrail İHA'sı Gazze'de sivil aracı vurdu, 2 Filistinli öldü 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail İHA'sı Gazze'de sivil aracı vurdu, 2 Filistinli öldü 13 kişi yaralandı

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İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde sivil bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Görgü tanıkları İHA'nın içinde 2 kişinin bulunduğu aracı en az 2 füzeyle hedef aldığını aktardı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde sivil bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde sivil bir aracı hedef aldı.

Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait İHA'nın içinde 2 kişinin bulunduğu aracı en az 2 füzeyle hedef aldığını, saldırıda araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve çevrede bulunan bazı kişilerin yaralandığını aktardı.

İsrail, Gazze'nin orta ve güneyini de vurdu

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda Filistinlilere ait evlere topçu saldırı düzenledi.

Görgü tanıkları ise İsrail'e ait askeri araçların Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin güneyinde bulunan binalar ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yoğun şekilde ateş açtığını, savaş gemilerinin de kentin sahiline yoğun saldırılar düzenlediğini aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1369 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 627 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 73 bin 783'e, yaralı sayısı 174 bin 738'e ulaştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, İsrail Ordusu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İHA'sı Gazze'de sivil aracı vurdu, 2 Filistinli öldü 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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