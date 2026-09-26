İsrail İHA'sı Han Yunus Mevasi'de ateşkese rağmen 3 Filistinliyi yaraladı, biri çocuk - Son Dakika
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İsrail İHA'sı Han Yunus Mevasi'de ateşkese rağmen 3 Filistinliyi yaraladı, biri çocuk

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İsrail'in ateşkese rağmen Han Yunus Mevasi'de düzenlediği İHA saldırısında biri çocuk 3 Filistinli yaralandı, yaralılardan birinin durumu ağır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarda 1408 Filistinli öldü, 4916 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında biri çocuk 3 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, İsrail'e ait İHA, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde Filistilileri hedef aldı. Saldırıda biri çocuk 3 Filistinli yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordusuna ait araçlardan Han Yunus'un kuzeyindeki Hamad Konutları çevresinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yoğun ateş açıldı. Araçlardan ayrıca kentin güney bölgelerine de ateş açıldığı aktarıldı.

Gazze kentinin açıklarında İsrail savaş gemilerinden balıkçı teknelerine ateş açıldığı, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerinin doğusunun da topçu ateşiyle vurulduğu aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in düzenlediği saldırılarda 1408 Filistinli hayatını kaybetti, 4916 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 74 bin Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail İHA'sı Han Yunus Mevasi'de ateşkese rağmen 3 Filistinliyi yaraladı, biri çocuk - Son Dakika
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