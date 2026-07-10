İsrail İHA'sı Hastaneye Saldırdı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıyla 2 sağlık görevlisini yaraladığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, az önce İHA'yla Kemal Advan Hastanesi'ne doğru bir bomba attı." ifadeleri yer aldı.

Kemal Advan Hastanesi'nin yeşil bölgede olduğu halde İsrail saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, söz konusu saldırı sonucu hastanede görevli 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki hastane ve sağlık personeline yönelik devam eden saldırılarının kınandığı açıklamada, İsrail ordusunun bu saldırılarla sivillerin hayatını kurtarma çabalarını sarf eden sağlık sistemini baltaladığına işaret edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası tüm kurum ve insan hakları kuruluşları Gazze'deki sağlık kurumları ve personelini korumaya davet edildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1092 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 507 kişi yaralandı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 118'e, yaralı sayısı 173 bin 615'e yükseldi.