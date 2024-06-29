İsrail İHA'sı Lübnan'da motosikleti hedef aldı, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail İHA'sı Lübnan'da motosikleti hedef aldı, bir kişi yaralandı

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Nebatiyye kentine bağlı Mercaiyyun ilçesinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İsrail ordusu ayrıca topçu ateşiyle bir cami çevresini vurdu ve İHA'larla bir ev ile işyerine hava saldırısı düzenledi. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki Misgavam bölgesindeki gözetleme sistemlerinin hedef alındığını açıkladı.

29.06.2024 17:21
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İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Nebatiyye kentine bağlı Mercaiyyun ilçesinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'da, bir İsrail İHA'sının Mercaiyyun'a bağlı Ed-Deyr Mahallesinde bir motosikleti hedef aldığı ifade edildi. Saldırıda yaralanan bir kişinin sivil savunma ekiplerince hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun ayrıca, topçu ateşiyle El-Adise kasabası camisinin çevresini vurduğu, İHA'larla da Hula kasabasında bir ev ile işyerine hava saldırısı düzenlediği bilgisi geçildi.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada ise Lübnan'ın güneyindeki Hula bölgesinde Hizbullah unsurlarının bulunduğu askeri bir bina ile ona yakın başka bir binanın savaş uçaklarıyla vurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, bugün Lübnan'dan fırlatılan iki tanksavar füzesinin Misgavam bölgesine düştüğü, ordunun da saldırının kaynağına topçu ateşiyle karşılık verdiği dile getirildi.

Öte yandan, Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Misgavam bölgesindeki gözetleme sistemlerinin uygun silahlarla ve tam isabet hedef alındığı ifade edildi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail İHA'sı Lübnan'da motosikleti hedef aldı, bir kişi yaralandı - Son Dakika

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