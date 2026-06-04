İsrail İHA'sından Lübnan'a Saldırı

İsrail ordusunun, duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye kentine bağlı Zefta beldesi ile Numeyriye beldesi arasındaki yolda seyir halinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Ayrıca Kefer Rumman-Habbuş yolu üzerindeki Nejde Kavşağına da İHA saldırısı düzenlendi.

Kefer Tebnit beldesindeki kavşak da İsrail İHA'sının hedefi oldu.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.