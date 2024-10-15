İsrail, İHA Tehdidine Karşı Önleyici Sistem Geliştiriyor

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İsrail, yakın zamanda Lübnan Hizbullahı'nın insansız hava aracıyla (İHA) bir askeri üsse düzenlediği saldırının ardından İHA'lara karşı önleyici sistem arayışına hız verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakanlığın İHA tehdidine karşı teknoloji geliştirilmesi sürecini hızlandırdığı belirtildi.

Bakanlık bünyesindeki, araştırma-geliştirme ve savunma endüstrisi birimleriyle ortak biçimde, sekiz ulusal savunma sanayi şirketinin elindeki yeni teknolojilere ilişkin dün Savunma Bakanlığı'na sunum yaptığı bildirildi.

İHA tehdidine karşı, savunma sanayi şirketlerinin sunduğu çözümlerden gerekli kıstasları karşılayanların, "geliştirme, operasyonel test aşaması ve üretime hızla geçmesinin" planlandığı aktarıldı.

Üretim aşamasına geçecek yeni İHA önleyici teknolojilerinin birkaç ay içinde kullanıma girmesinin planlandığı aktarıldı.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, burada yaptığı konuşmasında, "İHA tehdidinin İran'dan kaynaklanan birden fazla alanda karşılaştıkları bir tehdit olduğunu" dile getirerek İran, Lübnan, Yemen, Irak'tan bu dronların İsrail'e fırlatıldığını kaydetti.

İsrail son dönemde yoğun saldırılara ve çatışmaya giriştiği Lübnan Hizbullahı'nın envanterindeki İHA'ları önemli tehditler arasında kabul ediyor.

İsrail basınında, Hizbullah'ın envanterindeki İHA'ların hava savunma sistemlerini aşabilmesi endişesi sıkça dile getiriliyor.

İsrail ordusu, 13 Ekim'de Hayfa kentinin güneyindeki Golani askeri üssüne Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 askerin öldüğünü, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

İran destekli Yemen'deki Husiler ve Irak'taki diğer silahlı grupların da 7 Ekim 2023'te bölgesel hal alan çatışmada İsrail'e yönelik hava savunma sistemlerini aşarak isabet kaydettiği İHA saldırıları yaşanmıştı.