İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu

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Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

İran destekli Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Hizbullah mensupları Ahmed Muhammed Tabbuş ve Abbas Haydar Busi'nin çatışmalarda öldüğü ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 325'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü açıklanmıştı.