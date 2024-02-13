İsrail ile Hamas Arasında Esir Takası Müzakerelerinde İlerleme Kaydedildi - Son Dakika
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İsrail ile Hamas Arasında Esir Takası Müzakerelerinde İlerleme Kaydedildi

İsrail ile Hamas Arasında Esir Takası Müzakerelerinde İlerleme Kaydedildi

İsrail ile Hamas arasında yapılan müzakerelerde yeni bir esir takası mutabakatı için ilerleme kaydedildiği bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelere katılmak üzere Mısır'a heyet gönderdi. Hamas ise Paris'teki görüşmelerin ardından 3 aşamalı esir takası ve ateşkesi öngören bir plan sunmuştu.

13.02.2024 11:57  Güncelleme: 11:57
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İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı için yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiği belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yayınlanan haberde "İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası için yapılan müzakerelerin yapıcı geçtiği" ifade edildi.

Adı açıklanmayan yabancı bir kaynağa dayandırılan haberde, müzakerelerde son günlerde bazı ilerlemeler olduğu kaydedildi.

Haberde, Hamas'ın önerisini reddeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea ile İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da yer aldığı bir heyeti müzakerelere katılması için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gönderdiğine dikkati çekildi.

İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası için yapılan müzakereler kapsamında 28 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmeye Barnea ve Bar'ın yanı sıra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil katılmıştı.

Hamas, 7 Şubat'ta Paris'teki görüşmelerin ardından 3 aşamalı esir takası ve ateşkesi öngören bir plan sunmuştu.

Netanyahu ise 8 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında Hamas'ın önerisini reddederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.

Kaynak: AA

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