İsrail İletişim Bakanı Al Jazeera'nın Nasıra'daki Ofisine Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail İletişim Bakanı Al Jazeera'nın Nasıra'daki Ofisine Baskın Düzenledi

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Al Jazeera'nın Nasıra'daki ofisine baskın düzenlenmesi ve ekipmanlarına el konulması talimatı verdi. Karhi, Hamas'ın İsrail'den yayın yapmasına izin vermeyeceklerini belirtti. İsrail hükümeti, Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması kararını oy birliğiyle kabul etmişti.

09.05.2024 16:57
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İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Doha merkezli Al Jazeera kanalının İsrail'in kuzeyindeki Nasıra kentindeki ofisine baskın düzenlenmesi ve ekipmanlarına el konulması talimatı verdi.

Karhi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün Nasıra'daki Al Jazeera stüdyolarına baskın yapılması emrini verdim. İletişim Bakanlığı müfettişleri, Kuzey Bölgesi polisi ile işbirliği içinde şu anda buradaki ekipmanlara el koyuyor." ifadelerine yer verdi.

İsrailli Bakan Karhi, paylaşımında "Hamas'ın borazanının İsrail'den yayın yapmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden 5 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı." ifadesini kullanmıştı.

Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İletişim Bakanı Al Jazeera'nın Nasıra'daki Ofisine Baskın Düzenledi - Son Dakika

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