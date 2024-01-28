İsrail\'in ablukası altındaki Nasır Hastanesinde 150 cenaze toplu mezara defnedildi

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail güçlerinin kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi yerleşkesinde 150 cenazeyi toplu mezara defnetmek zorunda kaldıkları bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Nasır Hastanesine yönelik abluka ve saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Nasır Hastanesindeki ablukanın devam etmesi sebebiyle 150 cenazenin hastane avlusuna gömülmek zorunda kalındığını kaydeden Kudra, morgda halen kimliği belirlenemeyen 30 kişinin naaşının olduğunu ifade etti.

Kudra, abluka altındaki hastanede, bazı anestezi ve yoğun bakım ilaçlarının tükendiğini, kan ünitelerinde de ciddi sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda hastanenin su depolarının zarar gördüğünü aktaran Kudra, bu nedenle diyaliz merkezinde su sıkıntısı yaşanmaya başladığını belirtti.

Kudra ayrıca, yakıt sıkıntısı nedeniyle 4 gün içinde jeneratörlerin devre dışı kalacağı uyarısında bulundu.

İsrail ordusu günlerdir Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayına bağlı El-Emel Hastanesini abluka altında tutuyor.