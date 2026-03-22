İsrail'in Arad Kentine Füze Saldırısı

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde bir füzenin doğrudan isabet ettiği Arad kentinde 7'si ağır 64 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölgeye sağlık görevlileri ile çok sayıda ambulans ve helikopterin nakledildiği aktarılan açıklamada, 64 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, bunlardan 7'sinin durumunun ağır, 15'inin orta ve 42'sinin hafif olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve gelişmeler hakkında güncelleme yapılacağı ifade edildi.

İran'ın İsrail'in güneyine yönelik dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.

Arad ve Dimona kentlerine İran füzeleri doğrudan isabet etmiş, Dimona'da da onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.