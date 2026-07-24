İsrail'in Ateş Açmasıyla 2 Filistinli Yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Şuyuh el-Arrub bölgesinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırıları sürüyor.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateşte bir Filistinlinin karnından, diğerinin ise ayağından vurulduğu belirtildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, karnından vurulan Filistinlinin durumunun ağır olduğu ve sağlık ekiplerinin acil müdahalede bulunduğu ifade edildi.

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralanmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde düzenlediği silahlı saldırıda da 3'ü ağır olmak üzere 7 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.