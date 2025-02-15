İsrail'in Ateşinde 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Ateşinde 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

15.02.2025 02:46
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İsrail askerlerinin ateş açması sonucu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nur Şems Mülteci Kampı'nda 3, Nablus kentinde de 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, Filistinlilerin cenazelerini alıkoyduğu aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin kurşunuyla ölen Filistinlilerin Cihad Mahmud Hasan Muşarika, Halid Mustafa Şerif Amir ve Gassan Ebu Abid olduğu belirtildi.

Açıklamada, Nablus kenti yakınındaki Asker Mülteci Kampı'nda da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 19 yaşındaki Adil Ahmed Adil Beşkar'ın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 916 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Ateşinde 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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