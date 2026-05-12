İsrail'in ateşinde bir Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in ateşinde bir Filistinli hayatını kaybetti

12.05.2026 23:16
İsrail askerleri, Ayrım Duvarı yakınında bir Filistinliye ateş açarak ölümüne neden oldu.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki er-Ram beldesinde bulunan Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kızılayı ekipleri İsrail askerlerinin gerçek mermiyle vurduğu bir Filistinlinin cenazesini teslim aldı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberde, İsrail askerlerinin Filistinliyi, Ram beldesi toprakları üzerine inşa edilen Ayrım (Utanç) Duvarı'nı geçmeye çalıştığı iddiasıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor.

Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor. Bu tür saldırılarda son dönemde artış yaşandığı göze çarpıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

