İsrail'in Ateşiyle Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kenti yakınlarında İsrail askerlerinin ateşi sonucu Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama göre, Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında bulunan Arraba er-Reisi beldesinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Filistinli İbrahim İmad Hamran (14) hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı ise olaya ilişkin açıklamasında kendilerine bağlı sağlık ekiplerinin Cenin yakınlarındaki Arraba er-Reisi beldesi girişinde 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğun cenazesini teslim aldığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu çocuğun cenazesinin kimden teslim alındığı belirtilmezken olaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri Filistinli çocuğa gerçek mermiyle ateş açtı ve yaralanan çocuğu daha sonra gözaltına aldı.

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA ise Arraba er-Reisi beldesinin girişinde konuşlanan İsrail askerlerinin, Filistinli çocuğa doğrudan ateş açtıklarını belirtirken, son 24 saat içinde İsrail ordusunun Cenin kentinin güneyindeki beldelerde iki çocuğu öldürmüş olduğunu kaydetti.

Ayrıca haberde, son olarak yaşamını yitiren İbrahim Hamran ile İsrail ordusunun 21 Mayıs'tan bu yana Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik başlattığı saldırılar sonucu burada hayatını kaybedenlerin sayısının ise 44'e ulaştığı vurgulandı.