İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırılarında en az 4 Filistinli öldü, 19 yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırılarında en az 4 Filistinli öldü, 19 yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarında en az 4 Filistinli öldü, 19 kişi yaralandı. Refah'ta sınır kapısı işlem noktasına düzenlenen İHA saldırısında en az 3 Filistinli öldü, 7 kişi yaralandı; ölen ve yaralananlar arasında hükümet görevlileri de var.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerleşim alanlarına saldırı düzenledi.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapan kamyonların işlemlerinin yapıldığı noktanın hedef alındığı saldırıda, en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Ölen ve yaralananlar arasında bazı hükümet görevlilerinin de olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun güneydeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği İHA saldırısında Muhammed Alyan el-Buyuk isimli Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Han Yunus kentinde bir grup vatandaşın hedef alındığı diğer bir saldırıda da 5 Filistinli yaralandı.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırı sonucu yaralanan 3 Filistinliden ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Deyr Belah kentinde İHA'dan açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA
İsrail OrdusuHükümetİsrailGüncelRefahGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o... Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Babasını tanımayan yok Tatil pozları olay oldu Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu
18:24
İspanya’daki tren kazasında can kaybı 68’e yükseldi, 3 günlük milli yas ilan edildi
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi, 3 günlük milli yas ilan edildi
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 18:29:45. #.0.3#
SON DAKİKA: İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırılarında en az 4 Filistinli öldü, 19 yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android