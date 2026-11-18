İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu bu sabah Gazze ve Deyr el-Belah kentlerine İHA'larla saldırılar düzenledi.

Gazze kentinde sivillerden oluşan Filistinli bir gruba yönelik İsrail saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Deyr el-Belah kentinde düzenlenen İHA saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi.

Ateşkes ihlallerinin ağır bilançosu

Gazze Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına yönelik ihlalleri sonucunda 1.647 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 969 kişi yaralandı.

ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlatılan ve BM ile insan hakları kuruluşlarınca "soykırım" olarak nitelendirilen saldırılarda ise çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Altyapısının yaklaşık yüzde 90'ının yok olduğu Gazze'de yeniden imar maliyetinin Birleşmiş Milletler verilerine göre 71,4 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.