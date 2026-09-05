İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırısında bir kadın öldü - Son Dakika
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İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırısında bir kadın öldü

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine bağlı Meyfidun beldesinde sivil yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 18 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda 1 kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesine bağlı Meyfidun beldesinde sivil yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda evi bombalanan 18 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Eski milletvekilinin evi tamamen yıkıldı

Öte yandan El-Kefur beldesinde vefat eden Lübnanlı eski milletvekili Habib Sadık'ın evi, düzenlenen hava saldırısında tamamen yıkıldı.

Evin, kültür-sanat merkezi olarak kullanıldığı, milletvekiline ait özel bir kütüphaneyi barındırdığı ve sanatseverlerin buluşma yeri olduğu aktarıldı.

Nebatiye'de ayrıca bir mesire alanına hava saldırısı düzenlendiği, içinde oturma yerleri, spor alanları, parklar ve sahalar bulunan alanın büyük hasar gördüğü ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırısında bir kadın öldü - Son Dakika

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