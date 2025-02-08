İsrail'in Baalbek'e Hava Saldırısı

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İsrail ordusu, Lübnan ile ateşkese rağmen Suriye sınırı yakınlarında Baalbek ilçesine bağlı bir bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınlarında bulunan, Baalbek ilçesine bağlı Canta beldesinin eş- Şara bölgesine saldırı düzenlediğini bildirdi.

Silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.