İsrail'in Baalbek'e Hava Saldırısı: 22 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Baalbek'e Hava Saldırısı: 22 Ölü

İsrail ordusu, Baalbek'teki hava saldırılarında 22 kişiyi öldürdü, 8 kişi yaralandı.

21.11.2024 21:47
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'in çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 22 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Baalbek'teki Makne, Felavi, Ameşki, Nebha ve Birital bölgelerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu bölgelere düzenlenen saldırılarda toplam 22 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Makne'ye düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü duyuruldu.

Felavi bölgesini hedef alan hava saldırısında, 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Ameşki'deki İsrail saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Nebha'ya düzenlenen şiddetli hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybederken, Birital'deki saldırıda ise 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Baalbek'e Hava Saldırısı: 22 Ölü - Son Dakika

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