İsrail'in Batı Şeria baskınlarında 1 Filistinli yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı ve 1 yabancı aktivist alıkonuldu.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Tulkerim kenti yakınlarındaki Cebbara askeri kontrol noktasında İsrail ordusundan ayağından gerçek mermiyle vurulmuş bir yaralının teslim alındığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Filistin resmi televizyonunun haberine göre, İsrail güçleri El Halil'in güneyindeki Tabka köyüne düzenlediği baskında 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki el-Muğayyir köyünün batı girişindeki kontrol noktasında yabancı bir aktivisti ve aracını alıkoydu.

Askeri önlemlerin sıkılaştırılması sebebiyle bölgede yoğun araç kuyruğu oluştu.

İsrail güçlerinin ayrıca Ramallah'a bağlı el-Mezra'a el-Ğarbiyye beldesinden 1 Filistinliyi daha gözaltına aldığı, Kefr Ayn köyüne düzenlenen baskında ise gerçek mermilerle ateş açıldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata beldesi ile Cenin ve Beytüllahim'in çeşitli köylerine de baskınlar düzenleyen İsrail ordusunun, ses ve gaz bombaları kullanarak ulaşımı aksattığı ve askeri kontrolleri sıklaştırdığı belirtildi.