İsrail'in Batı Şeria baskınlarında 1 Filistinli yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Batı Şeria baskınlarında 1 Filistinli yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı ve 1 yabancı aktivist alıkonuldu. Askeri önlemlerin sıkılaştırılması bölgede yoğun araç kuyruğuna yol açtı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı ve 1 yabancı aktivist alıkonuldu.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Tulkerim kenti yakınlarındaki Cebbara askeri kontrol noktasında İsrail ordusundan ayağından gerçek mermiyle vurulmuş bir yaralının teslim alındığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Filistin resmi televizyonunun haberine göre, İsrail güçleri El Halil'in güneyindeki Tabka köyüne düzenlediği baskında 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki el-Muğayyir köyünün batı girişindeki kontrol noktasında yabancı bir aktivisti ve aracını alıkoydu.

Askeri önlemlerin sıkılaştırılması sebebiyle bölgede yoğun araç kuyruğu oluştu.

İsrail güçlerinin ayrıca Ramallah'a bağlı el-Mezra'a el-Ğarbiyye beldesinden 1 Filistinliyi daha gözaltına aldığı, Kefr Ayn köyüne düzenlenen baskında ise gerçek mermilerle ateş açıldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata beldesi ile Cenin ve Beytüllahim'in çeşitli köylerine de baskınlar düzenleyen İsrail ordusunun, ses ve gaz bombaları kullanarak ulaşımı aksattığı ve askeri kontrolleri sıklaştırdığı belirtildi.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria baskınlarında 1 Filistinli yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: 5 saatte zor söndürüldü Bolu'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: 5 saatte zor söndürüldü
Özgür Özel’in sert sözlerine Vali Davut Gül’den yanıt Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt
3 yaşında hükümdar olmuştu: Dünyanın en genç kralı son yolculuğuna uğurlandı 3 yaşında hükümdar olmuştu: Dünyanın en genç kralı son yolculuğuna uğurlandı
Düğünden dönenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 21 yaralı Düğünden dönenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 21 yaralı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki acil tıp teknisyeni tutuklandı Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki acil tıp teknisyeni tutuklandı
İstanbul’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu Çok sayıda mekana baskın yapıldı İstanbul’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu! Çok sayıda mekana baskın yapıldı

23:16
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
22:56
Galatasaray’da 2008’den sonra bir ilk
Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk
22:01
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
21:53
Gemisini kurtaran kaptan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’nın füzesiyle kazandı
Gemisini kurtaran kaptan! Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın füzesiyle kazandı
21:41
Suriye’de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
21:08
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 04:09:22. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Batı Şeria baskınlarında 1 Filistinli yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement