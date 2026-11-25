İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri baskın ve saldırılarda göz yaşartıcı gaz kullandı ve aralarında bir kadının da bulunduğu Filistinlileri darbedip yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, güneydeki El Halil'e bağlı Beni Naim beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, çok sayıda eve zorla girerek sakinlerini darbetti.

İsrail askerleri baskınlarda biri kadın 3 Filistinliyi yaraladı, beldedeki iki aracı da tahrip etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, El Halil'deki sağlık ekiplerinin Beni Naim'deki ev baskınında İsrail askerlerince ağır şekilde darbedilen bir kadın ile bir erkek yaralıya müdahale ettiği kaydedildi.

WAFA'nın bildirdiğine göre, Beytüllahim'e bağlı Nahalin beldesini basan İsrail birlikleri mahallelere yayılarak yoğun ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı; gazdan etkilenen çok sayıda kişi boğulma tehlikesi atlattı.

Filistin Kızılayı ayrıca, Cenin'in kuzeyindeki El-Celme askeri kontrol noktasında İsrail askerlerince darbedilerek yaralanan bir Filistinli gencin teslim alınıp hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin makamlarının paylaştığı verilere göre, Ekim 2023'ten beri Batı Şeria'daki saldırılarda 1220'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 13 bin 750 kişi yaralandı ve 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.