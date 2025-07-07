İsrail'in Batı Şeria'da 11 bin 200 Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'da 11 bin 200 Saldırısı

07.07.2025 16:41
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2025'in ilk yarısında Batı Şeria'da İsrail ordusu ve yerleşimcilerden 11 bin 200 saldırı gerçekleşti.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025'in ilk 6 ayında en az 11 bin 200 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komisyonu Başkanı Mueyyid Şaban, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımla eş zamanlı şekilde Batı Şeria'da bu yılın ilk altı ayında gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'da 2025'in ilk yarısında 11 bin 200'den fazla saldırı gerçekleştirdiğini söyleyen Şaban, bu saldırılar kapsamında Filistin topraklarında İsraillilerin yayılması ve Filistinlileri zorla yerinden etme, saha infazı, arazileri tahrip etme; buldozerle yıkma, ağaçları sökme, mallara el koyma, Filistin topraklarını bölmek için bölgede bariyer inşa etme; yolları kapatma eylemleri gerçekleştirildiğini aktardı.

Tel Aviv'in Filistin topraklarına saldırı düzenlemek için son 6 ayda "zamanla yarıştığını" dile getiren Şaban, şöyle devam etti:

"İsrail sadece yerleşim birimleri inşa etmek ya da yerleşim yerlerini büyütmekle kalmıyor aynı zamanda Filistin coğrafyasının temelini ve statüsünü hedef alan benzeri görülmemiş bir dizi yasa ve hükümet kararıyla, bizi Filistin meselesinin şimdiye kadar geçirdiği en tehlikeli aşamayla, mülksüzleştirme, ilhak ve egemenlik dayatma girişimleriyle karşı karşıya bırakıyor."

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu zaman zarfında 2 bin 153 saldırı düzenlediği ve bu saldırılarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini kaydeden Şaban, İsraillilerin en çok, Filistin köylerine ve sivil halka saldırma, evleri sakinleri içinde iken kundaklama, silahla ateş açma, yerleşim karakolları kurma, toprakları istila etme, yollara ve araçlara saldırma, organize ve tehlikeli saldırılar düzenleme gibi eylemlerde bulunduğunu ifade etti.

Şaban, İsrail yönetiminin ise yerleşim yerlerini genişletmek ve yeni yerler kurmak için 124'ü Batı Şeria'da, 41'i Kudüs'te 165 plan üzerinde çalıştığına dikkati çekti.

İsraillilerin, 2025'in başından bu yana çoğu "çoban karakolu" olmak üzere 23 yerleşim yeri kurduğunu belirten Şaban, "İsrail makamları çeşitli iddialarla Filistin topraklarına ait 800 dönümden fazla araziye el koydu. İsrail makamları ayrıca ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 556 yapı hakkında yıkım kararı verdi. Bunlardan 322'si meskun, 18'i boş, 151'i tarım tesisi ve 97'si geçim kaynağı olarak sınıflandırıldı." bilgisini paylaştı.

Filistinli yetkili, İsrail ordusu ve İsraillilerin, 6 bin 144'ü zeytin olmak üzere 12 bin 67 ağacı kestiğini veya zarar verdiğini da aktardı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 193 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 11 binden fazla kişi ise kayıp.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'da 11 bin 200 Saldırısı - Son Dakika

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