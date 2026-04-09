İsrail'in Batı Şeria'da Baskınları: 2 Yaralı, 1 Gözaltı

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlediği baskınlarda 1'i çocuk 2 Filistinli yaralandı, 1 çocuk gözaltına alındı.

İsrail askerleri ile yerleşimci İsrailliler, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik ve Burin kasabaları ile Ramallah yakınlarındaki Ummu eş-Şerayit Mahallesine baskın düzenledi.

Beyt Furik'e baskın yapan İsrail askerleri bir çocuğa saldırdı ardından da gözaltına aldı. Ummu eş-Şerayit'te ise bir çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu plastik mermiyle yaralandı.

Burin kasabasına saldıran Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 1 Filistinliye saldırdı ve hastanelik etti.