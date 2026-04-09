İsrail'in Batı Şeria'da Baskınları: 2 Yaralı, 1 Gözaltı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Batı Şeria'da Baskınları: 2 Yaralı, 1 Gözaltı

09.04.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu ve yerleşimciler, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlediği baskınlarda 1'i çocuk 2 Filistinli yaralandı, 1 çocuk gözaltına alındı.

İsrail askerleri ile yerleşimci İsrailliler, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik ve Burin kasabaları ile Ramallah yakınlarındaki Ummu eş-Şerayit Mahallesine baskın düzenledi.

Beyt Furik'e baskın yapan İsrail askerleri bir çocuğa saldırdı ardından da gözaltına aldı. Ummu eş-Şerayit'te ise bir çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu plastik mermiyle yaralandı.

Burin kasabasına saldıran Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 1 Filistinliye saldırdı ve hastanelik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Batı Şeria, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı ''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı
Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı

20:28
Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı
Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı
20:20
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
20:13
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
18:54
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı
İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 20:44:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.