İsrail'in Batı Şeria'da bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'da bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Cenin kentindeki Battıha Meydanı'nda insansız hava aracıyla (İHA) bir aracı hedef aldığı belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinlinin naaşının Cenin Hastanesi'ne getirildiğini açıkladı. Bu saldırıyla birlikte İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 635'e yükseldi.

17.08.2024 22:47
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İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail, Cenin kentindeki Battıha Meydanı'nda insansız hava aracıyla (İHA) bir aracı hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aracın bombalanması sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinlinin naaşının Cenin Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.

Böylece işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 635 oldu.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, "ordunun Cenin'deki bir terör hücresine baskın düzenlediğini" kaydetti.

İsrail ordu radyosu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cenin'de 4 silahlı kişinin bulunduğu bir aracın hedef alındığını" ileri sürdü.

Kaynak: AA

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