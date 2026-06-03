İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırıları Artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırıları Artıyor

03.06.2026 11:35
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İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin arazilerine saldırıyor, bölgedeki gerginlik artıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilerin arazilerine ve mülklerine saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre fanatik Yahudiler, Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılarına devam etti.

İsrailliler, Beytüllahim kentine bağlı El-Meniyye köyünde Filistinlilerin evlerine taşla saldırdı. Olayda yaralanan olmazken, saldırılar bölge sakinlerinde korku ve endişe oluşturdu.

El Halil'in Es-Sumuğ bölgesinde de Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, koyunlarıyla Filistinlilerin arazilerine girerek, tacizde bulundu.

Aynı şekilde Ramallah'ın Et-Tayyibe köyünde de İsrailliler koyunlarıyla Filistinlilerin arazilerine girerek, rahatsız edici davranışlarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırıları Artıyor - Son Dakika

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