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İsrail'in Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bini aştı - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bini aştı

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılar sonucunda, gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 6 bini aştı. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan açıklamada, gözaltıların yanı sıra darp, tehditler, evlerin yıkılması ve zarar verilmesi gibi ihlallerin de yaşandığı belirtildi. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve saldırılarında artış yaşanmaktadır.

İsrail\'in Batı Şeria\'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bini aştı
17.01.2024 - 14:18,  Güncelleme: 14:19
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İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bini aştı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin dün geceden bu yana aralarında çocukların da olduğu en az 45 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 25'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, baskın ve gözaltıların yanı sıra darp, kişiye ve ailesine yönelik tehditler, evlerin yıkılması ve zarar verilmesi, öldürme kastıyla doğrudan ateş açılması gibi ihlallerin de yaşandığı vurgulandı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'in Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bini aştı - Son Dakika
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