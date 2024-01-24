İsrail\'in Batı Şeria\'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 255\'e yükseldi

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 255'e yükseldi. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in son 24 saatte biri kadın en az 35 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal atındaki Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 255'e çıktığı belirtildi. İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.