İsrail\'in Batı Şeria\'da gözaltına aldığı Filistinli sayısı 7170\'e çıktı

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İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli sayısı 7170'e çıktı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail ordusunun Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin son 24 saatte 18 Filistinliyi daha gözaltına aldığı aktarılırken, gözaltına alınan toplam Filistinli sayısının 7170 olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan 18 Filistinliden birinin kadın, ikisinin ise çocuk olduğuna dikkat çekilen açıklamada, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılanların da bu sayıya dahil olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, gözaltı operasyonlarının Ramallah'ın Beyt Rima beldesinde yoğunlaştığı; Eriha, El Halil, Nablus ve Doğu Kudüs kentlerinde de Filistinlilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin, baskınlar sırasında Filistinlileri darbettiği ve evlere zarar verdiği vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.