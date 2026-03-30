İsrail'in Batı Şeria'da saldırıları

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde Filistinlilere saldırdı, çok sayıda aracı kundakladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'in kuzeyindeki El Arub Mülteci Kampı'nın Rahve bölgesinde çok sayıda aracı ateşe verdi ve bölge sakinlerine saldırı düzenledi.

Beytüllahim'e bağlı Nehalin beldesinde de araçlar ateşe verildi ve duvarlara ırkçı sloganlar yazıldı.