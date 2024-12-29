İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok beldeye saldırarak bir Filistinliyi yaraladıktan sonra gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA, Batı Şeria'nın Beytüllhalim şehri yakınlarındaki Tukua ve El-Hadır beldelerine baskın yapıldığını belirtti.

Baskın sebebiyle İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çatışmalar yaşanırken, İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.

Tulkerim şehrinin güneyinde bir Filistinlinin kullandığı araca ateş açan İsrail askerlerinin, aracın şoförünü yaralayarak gözaltına aldığı kaydedildi.

Yaralanan Filistinlinin adının ve sağlık durumunun bilinmediği kaydedildi.

El-Halil Savunma Komitesi Üyesi Arif Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun El Halil şehrinin doğusundaki Kiryat Arba yerleşimi yakınlarında bulunan Filistinlilerin evlerine baskın yaptığı bilgisini verdi.

Cabir, aralarında çocukların da bulunduğu 70 Filistinlinin evlerinden çıkmaya zorlandığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 834 Filistinli hayatını kaybetti.